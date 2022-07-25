Поддерживаемые активы криптокошелька

Каждый день команда Swapster расширяет перечень поддерживаемых криптовалют, чтобы вам было еще проще и удобнее работать. Сегодня в Swapster вы можете хранить, менять и обменивать такие активы:

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