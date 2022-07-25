Криптокошелек в твоём телеграме

Swapster — надежный крипто кошелёк и биржа, позволяющий хранить и обменивать криптовалюту, а также выводить фиат прямо на карту. И все это — не выходя из телеграма.
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Самое важное в криптокошельке

Самое важное в криптокошельке

Бесплатные транзакции
Бесплатные транзакции
Транзакции другим пользователям Swapster абсолютно бесплатны. Вы можете одним кликом отправить другу любую криптовалюту за секунду — достаточно знать ID его кошелька.
Почти моментальные переводы
Почти моментальные переводы
В комиссиях кошелька Swapster уже заложено щедрое вознаграждение майнерам, поэтому все ваши переводы будут доставлены максимально быстро. USDT — 1 минута. ВТС, ЕТН — 10 минут.
Анонимность и безопасность
Анонимность и безопасность
Криптокошелек Swapster не собирает и не передаёт персональные данные пользователей. Вам доступны все функции бота без верификации личности. Безопасность ваших средств обеспечена безопасностью вашего Telegram-аккаунта.

Еще преимущества криптокошелька

Автоматические выплаты на любые счета российских банков
Автоматические выплаты на любые счета российских банков
Пользуясь криптокошельком в ТГ, вам не требуется ждать, когда придут деньги, как это происходит в обменниках и биржах. Выплаты переводятся мгновенно. Для комфорта можно сохранить список рабочих карт, чтобы не вводить номера при каждом переводе.
Выгодный обмен криптовалют без больших комиссий
Выгодный обмен
криптовалют без больших комиссий
При конвертации криптовалют не нужно оплачивать дополнительную комиссию. Курс фиксируется каждые 5 секунд и обновляется в режиме онлайн.
Общий баланс USDT для всех сетей без комиссии
Общий баланс USDT
для всех сетей
без комиссии
Переводите USDT по сетям TRC20, ERC20, BEP20 с одного криптокошелька в ТГ. Получили перевод по одной сети? Можете отправить его по другой. Перекидывать средства между счетами криптокошелька не нужно.
Поддержка 24/7
Поддержка 24/7
Сотрудники кошелька находятся на связи круглосуточно. Можете обратиться с появившимися вопросами и предложениями о работе криптокошелька в ТГ в любое время.
AML-проверка переводов и кошельков
AML-проверка переводов и кошельков
Проверить происхождение средств кошелька можно заранее, чтобы быть уверенными, что они получены честным, не преступным путем. Компания всегда заботимся о безопасности клиентов.
Смотреть все ↓
Создайте криптокошелек в ТГ прямо сейчас!
Превратите ваш ТГ аккаунт в мультивалютный кошелек и биржу всего в три простых клика. Это займет не больше 30 секунд.
Запустить Swapster
Создайте криптокошелек в ТГ прямо сейчас!

Три простых шага

Запустите свой telegram-аккаунт
01
Запустите свой telegram-аккаунт
Нажмите «Запустить» в кошельке Swapster
02
Нажмите «Запустить» в кошельке Swapster
Храните, меняйте, пользуйтесь криптовалютой
03
Храните, меняйте, пользуйтесь криптовалютой

Поддерживаемые активы криптокошелька

Каждый день команда Swapster расширяет перечень поддерживаемых криптовалют, чтобы вам было еще проще и удобнее работать. Сегодня в Swapster вы можете хранить, менять и обменивать такие активы:

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Кликните на криптовалюту, чтобы узнать про нее подробнее и про ее историю

Функции кошелька

Прием криптовалют
Прием криптовалют
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Отправка криптовалют
Отправка криптовалют
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Обмен криптовалют
Обмен криптовалют
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Пополнение и вывод на карты банков
Пополнение и вывод на карты банков
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Заработок на рефералах
Заработок на рефералах
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Проверка транзакция
Проверка транзакция
Принимайте большинство криптоактивов с любых кошельков без комиссий
Смотреть все ↓

Покупка, продажа и обмен

При помощи Swapster вы можете покупать, продавать и обменивать представленные криптовалюты в несколько кликов.

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Кликните на криптовалюту, чтобы узнать больше о ней и о ее истории

Кошелек Swapster в цифрах

человек
65 000
человек
уже используют криптокошелек Swapster
транзакций
300 000
транзакций
было совершено с момента запуска
долларов США
27 000
долларов США
было заработано нашими пользователями на привлечении своих друзей
секунды
1,5
секунды
среднее время отправки транзакции

О проекте пишут

Логотип ЛайкКоин статьи про свапстер кошелек
Likecoin
Команда Swapster уделяет большое внимание развитию продукта — в чат-боте постоянно появляются новые функции и возможности.
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Логотип SmartMoney в статье про свапстер
SmartMoney
Пользователи телеграм-бота Swapster могут обменивать криптоактивы с выплатой на криптокошельки и карты российских банков, а также проверять «чистоту» монет и их происхождение.
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Лого сата про криптовалюты BitsMedia
Bits.media
Разработчики Swapster поместили криптовалютный кошелек и обменник в чат-бот в Telegram, максимально упростив самые популярные операции с криптоактивами.
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Немного о нас, создателях этого сайта

Этот сайт создан криптоэнтузиастами, которые искренне верят в будущее технологии блокчейн и активно изучают достойные проекты на рынке криптоиндустрии.

Мы не имеем никакого отношения к официальному сайту Swapster, как и к команде разработчиков. Мы лишь группа людей, которые верят в этот проект и хотят, чтобы как можно больше людей узнали о нем и попали в криптосферу легко и просто.

На наш скромный взгляд, Swapster — это как раз тот проект, который позволит многим людям, даже самым далеким от мира технологоий, создать наиболее популярные криптокошельки в два клика и начать своё знакомство с миром криптовалют.

 

Подробнее о нас и наши целях →

Запустить Swapster и создать все доступные кошельки в 1 клик
Запустить Swapster
Запустить Swapster и создать все доступные кошельки в 1 клик
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