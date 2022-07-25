Самое важное в криптокошельке
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Поддерживаемые активы криптокошелька
Каждый день команда Swapster расширяет перечень поддерживаемых криптовалют, чтобы вам было еще проще и удобнее работать. Сегодня в Swapster вы можете хранить, менять и обменивать такие активы:
Кликните на криптовалюту, чтобы узнать про нее подробнее и про ее историю
Функции кошелька
Кошелек Swapster в цифрах
О проекте пишут
Немного о нас, создателях этого сайта
Этот сайт создан криптоэнтузиастами, которые искренне верят в будущее технологии блокчейн и активно изучают достойные проекты на рынке криптоиндустрии.
Мы не имеем никакого отношения к официальному сайту Swapster, как и к команде разработчиков. Мы лишь группа людей, которые верят в этот проект и хотят, чтобы как можно больше людей узнали о нем и попали в криптосферу легко и просто.
На наш скромный взгляд, Swapster — это как раз тот проект, который позволит многим людям, даже самым далеким от мира технологоий, создать наиболее популярные криптокошельки в два клика и начать своё знакомство с миром криптовалют.